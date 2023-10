Riparte la Clinica Briantea84: il settore medico dedicato a tutti gli atleti della società

In queste settimane è ripartita la Clinica Briantea84, un progetto del club biancoblù che procede sull’onda del successo grazie alle competenze messe in campo da Edoardo Lionetti (osteopata), Silvia Longoni (fisioterapista) e Federica Zangrillo (osteopata) con il supporto tecnico di Ilaria Spadaro, persone che da diversi anni collaborano con Briantea84.

La Clinica Briantea84 è un percorso offerto gratuitamente a tutti gli atleti con disabilità di Briantea84. Rappresenta una preziosa occasione per affrontare tematiche importanti quali la conoscenza del proprio corpo, la postura, il miglioramento della propria mobilità. Un servizio molto utile anche per tutte le famiglie, con l’obiettivo di approfondire aspetti fondamentali per valorizzare l’espressione dell’individuo attraverso la pratica sportiva e il benessere della persona nella sua vita quotidiana.

La clinica

La Clinica Briantea84 è rivolta agli atleti con disabilità dei 5 settori: atletica, basket in carrozzina, calcio, nuoto e pallacanestro in piedi. Ad integrazione, come nella passata stagione, saranno organizzate delle giornate introduttive e formative per le famiglie e per gli atleti in presenza di un nutrizionista e di uno psicologo sportivo. Gli atleti possono prenotare un primo appuntamento inviando una mail a clinica@briantea84.it