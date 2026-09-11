Ripartono le attività de Lo Snodo con un torneo di calcio balilla

Dopo la pausa estiva, l’associazione giovanile Lo Snodo riprende le proprie iniziative e dà ufficialmente il via alla nuova stagione di eventi. Il primo appuntamento in programma è un grande ritorno: domenica 20 settembre, presso la sede dell’Associazione ad Erba in Piazza Padania 10, si terrà infatti la terza edizione del Torneo di Calcio Balilla. Dopo il riscontro positivo e l’entusiasmo registrati nelle prime due edizioni, il torneo si conferma un appuntamento capace di unire gioco, divertimento e socialità.

Le sfide sul biliardino prenderanno il via nel primo pomeriggio, alle 13:30, e proseguiranno fino alle 18:00, quando la competizione si concluderà con la cerimonia di premiazione finale dedicata alle prime coppie classificate e a chi si sarà distinto per spirito di gioco. La partecipazione è completamente gratuita e sarà possibile iscriversi esclusivamente in coppia: l’invito, quindi, è quello di coinvolgere un amico o un’amica, un fratello o una sorella, un collega o semplicemente qualcuno con cui si avrebbe piacere di condividere un pomeriggio di gioco e divertimento.

Calcio balilla e giochi da tavolo

Il pomeriggio non sarà però dedicato esclusivamente alle sfide di calcio balilla. Anche chi non parteciperà al torneo, così come chi sarà in attesa del proprio turno, potrà trascorrere il tempo giocando a diversi giochi da tavolo messi a disposizione da La Gilda dei Giocatori, associazione che già condivide gli spazi della Stazione con Lo Snodo e l’Arrocco Lungo.

«Il torneo di calcio balilla è diventato uno degli appuntamenti che più rappresentano l’essenza e lo spirito de Lo Snodo – commenta Thomas Nicolodi, referente del gruppo organizzativo dell’associazione –. È un’occasione semplice, genuina e informale per stare insieme, conoscere nuove persone e vivere la nostra sede in modo diverso dal solito. Il grande successo delle prime due edizioni ci ha spinto a riproporlo come evento di riapertura dopo l’estate: l’obiettivo rimane quello di creare un pomeriggio aperto a tutti i giovani, caratterizzato da un sano spirito competitivo ma, soprattutto, da tanta voglia di socializzare».

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I progetti a sostegno dell’iniziativa

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di due progettualità del territorio realizzate da Lo Snodo e la Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà: “Traiettorie”, progetto finanziato nell’ambito del bando BenEssere GIOVANI di Fondazione Monte di Lombardia, e “GenerAzioni di Cultura”, finanziato nell’ambito del bando Tutela del Patrimonio di Fondazione Comasca.

L’appuntamento è per domenica 20 settembre, a partire dal pomeriggio, presso la sede de Lo Snodo al primo piano della Stazione di Erba. La partecipazione è aperta a tutti i giovani interessati: per registrarsi tramite il modulo dedicato (https://forms.gle/EuRuB5hg98djWq7j9) e per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine social dell’associazione su Instagram (@lo.snodo) e Facebook (Lo Snodo).