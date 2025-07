Riqualificata la primaria: presto anche il "relamping" grazie ai fondi regionali

interventi

Regione ha erogato circa 60mila euro per sostituire tutti i 170 punti luce dell'edificio e della palestra

Ultimate alla scuola primaria di Lambrugo alcune opere di riqualificazione: rifatta la facciata del piano terra e del primo piano e sistemate le finestre; è poi in corso il montaggio del nuovo ascensore.

A breve anche il "relamping" grazie ai fondi di Regione

Lo spiega il sindaco Flavio Mauri: «E’ tuttora in corso il montaggio della infrastruttura dell’ascensore: l’intervento sarà ultimato tra agosto e settembre - afferma - Si tratta di opere studiate per migliorare la qualità, la fruibilità e l’accesso alla nostra scuola primaria».

Presto la primaria sarà anche oggetto di un completo «relamping»: la sostituzione dei punti luce con altrettanti a risparmio energetico. «Si parla di 170 lampade complessivamente, tra scuola, palestra e aree esterne dei due edifici - aggiunge Mauri - L’intervento permetterà un risparmio sui costi delle bollette e di avere un impianto a minore impatto ambientale; segue l’opera già effettuata di installazione di alcuni pannelli fotovoltaici».

L’opera è stata possibile grazie al finanziamento di Regione Lombardia che coprirà il costo totale delle opere di circa 60mila euro. Un intervento già avviato in altri Comuni limitrofi come ad Anzano del Parco. «Sarà avviato tra agosto e settembre: vorremmo iniziare dalla parte della scuola così da terminare prima dell’inizio delle lezioni - ancora il primo cittadino - E proseguire poi con la parte della palestra, idealmente tra settembre e ottobre».