Riqualificazione degli asfalti ammalorati: al via a breve i lavori

Riqualificazione degli asfalti ammalorati: approvato il progetto esecutivo, in questi giorni saranno assegnati i lavori che prenderanno il via a breve.

Suddivisi in due lotti

Gli interventi, che saranno suddivisi in due lotti strategici da 86.000 e 63.000 euro, rientrano nel piano da circa 208mila euro, per il quale il Comune di Alzate è beneficiario di finanziamenti per 149mila euro grazie allo sblocco dei fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) voluto dalla Lega. Alzate era infatti rientrato tra i tre Comuni di tutta la provincia di Como assegnatari dei contributi stanziati nell’ambito del Fondo investimenti stradali per i piccoli Comuni.

I cantieri prossimi all’avvio permetteranno di sistemare alcune situazioni critiche su tutto il territorio: in particolare sarà riqualificata la sede stradale e il marciapiede di via Trento e Trieste, una porzione fondamentale di via Don Luigi Galbusera e via Don Guanella, parte dei marciapiedi di via Manzoni, via Girola, via Rufo, via IV Novembre e via Papa Giovanni XXIII (in foto).

«Questi interventi permetteranno una risposta concreta a pedoni e automobilisti, a costo zero per i nostri cittadini – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Molteni – Questo anche grazie al provvedimento del Mit con lo sblocco delle risorse. Ringraziamo anche l’ufficio Tecnico con il responsabile, l’architetto Massimo Petrollini, e il personale che ha contribuito al raggiungimento di questo obbiettivo».

I cantieri saranno coordinati dall’ufficio Tecnico con la polizia locale, allo scopo di ridurre al minimo i disagi alla viabilità e garantire la massima rapidità d’esecuzione degli interventi.