Riqualificazione del cimitero: pronto il progetto

Le piogge delle ultime settimane e gli allagamenti registrati durante gli ultimi weekend hanno riportato con forza al centro il tema del cimitero di Figino Serenza, da tempo oggetto di segnalazioni per decoro, accessibilità e ristagni d’acqua.

La presentazione del progetto

Per questo la presentazione pubblica del progetto di riqualificazione è arrivata al momento opportuno. La sala piena ha portato soddisfazione al sindaco Stefano Tomaselli: «La presenza dei cittadini rafforza l’idea di una democrazia partecipata, il loro contributo diviene spirito collaborativo e di condivisione». All’incontro sono intervenuti il consigliere Giacomo Cattaneo, che ha ripercorso un anno di lavoro, l’architetto Giovanni Candian, autore dello studio, e il geometra Armando Canino. Le domande dei cittadini hanno permesso di chiarire dubbi e approfondire le soluzioni previste. Il progetto ridisegna l’intera area cimiteriale. Prevede l’allineamento dei campi per una disposizione più ordinata, una nuova pavimentazione drenante e una rete di canalizzazione sotterranea che permetterà di eliminare i ristagni d’acqua.

L’intervento

«La nuova pavimentazione garantirà una percorribilità più sicura per tutti, soprattutto per chi ha difficoltà motorie», ha spiegato Tomaselli. Un capitolo importante riguarda l’accessibilità: sarà rifatta la rampa di collegamento tra i due campi e verrà installato un ascensore nel blocco B per raggiungere senza barriere i campi posti al piano superiore. Previsto anche un collegamento con l’area più recente, quella dei colombari del campo 5, per migliorare i flussi interni e creare nuovi spazi per le tumulazioni. Sono previsti nuovi punti di servizio con panchine, fontane e attrezzature utili alla cura dei monumenti. Il cinerario comune sarà spostato in un’area dedicata che diventerà un «giardino delle rimembranze», luogo più armonioso e adatto alla dispersione delle ceneri.

I costi

La progettazione ha incluso anche l’ingresso e il piazzale antistante, così da dare continuità estetica e funzionale al complesso. «L’obiettivo è restituire un luogo decoroso, sicuro e facilmente accessibile, tenendo conto delle criticità emerse e delle osservazioni dei cittadini», ha concluso il sindaco. Il progetto sarà realizzato in due lotti: per il primo, dedicato alla parte più antica del cimitero e al santuario, verranno stanziati 500mila euro nel prossimo consiglio comunale di fine novembre; il secondo lotto, relativo alla parte sottostante, richiederà un ulteriore investimento stimato in circa 650mila euro.