Riqualificazione del Villaggio San Giuseppe a Novedrate: stanziati 220mila euro

L'Amministrazione comunale ha stanziato 220mila euro circa per un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del parco nei pressi del Villaggio San Giuseppe. Di questi, 25mila circa sono stati spesi "per l’acquisizione di alcune aree: un’operazione che ha prolungato i tempi, perché si dovevano rintracciare diversi eredi" , ha spiegato il sindaco Serafino Grassi.

Le parole del sindaco

Il primo cittadino ha quindi aggiunto: "Abbiamo già un progetto definitivo per una riqualificazione e sistemazione di quel parco e che prevede una serie di interventi come un nuovo impianto di illuminazione, la sistemazione dei giochi e di alcuni tratti della pista ciclo-pedonale per renderlo uno spazio utilizzabile da tutti i residenti e non solo. L’intenzione è di indire la gara a settembre in modo da iniziare i lavori e realizzarli il prima possibile".