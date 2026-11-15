Riqualificazione energetica: in arrivo 415mila euro per il Municipio

E’ il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale nell’ambito del Conto Termico 3.0.

Riqualificazione energetica: in arrivo 415mila euro per il Municipio

Eupilio ·

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L’Amministrazione comunale potrà avviare un’importante opera di sistemazione all’edificio, attualmente privo di isolamento e interessato da infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto

Si rifaranno i serramenti e il tetto, oltre alla posa di schermature oscuranti

Il Comune di Eupilio ha ora disposizione  415 mila euro, ai quali ne aggiungerà altri 19 mila euro con risorse comunali, per il rifacimento di tutti i serramenti, l’installazione di schermature oscuranti e il rifacimento del tetto. Gli interventi dovranno essere completati nell’arco dei prossimi due anni. Un risultato che permetterà all’Amministrazione comunale di portare avanti il programma di opere previsto fino alla conclusione del mandato, in scadenza il prossimo anno.

Dopo una prima esclusione per un errore formale, la riammissione e l’assegnazione

Il finanziamento è arrivato a sorpresa dopo una prima esclusione, lo racconta il sindaco Alessandro Spinelli:

“Avevamo predisposto un progetto che prevedeva la riqualificazione energetica dell’edificio e il rifacimento del tetto del palazzo municipale. Purtroppo, inizialmente eravamo stati esclusi per un errore formale ma, dopo un confronto con il Gse e i necessari chiarimenti, la richiesta è stata  riammessa e successivamente valutata positivamente”.

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