“Ho seguito e sostenuto convintamente questo progetto sin dall’inizio e sono contento che oggi (martedì 23 giugno ndr.), sia stata raccontata in maniera dettagliata quella che è l’idea di riqualificazione del Monte San Primo, un progetto che troverebbe gli applausi di chiunque viva quel territorio”.

Riqualificazione Triangolo lariano, chiusa l’audizione in Regione, l’assessore Fermi: “Ridarà luce al San Primo”

La chiosa dell’assessore regionale Alessandro Fermi ha concluso l’audizione della commissione congiunta Territorio e Ambiente, che ha riportato sotto i riflettori il progetto di riqualificazione della rinomata area montana del Triangolo lariano.

E proprio la parola “riqualificazione” è stata posta come base del dibattito, per chiarire una volta per tutte come non ci sia alcuna idea di costruire ex novo o, peggio, “cementificare”.

L’impianto sciistico

Anzi, la parte del progetto più criticata, ossia quella relativa all’impianto sciistico, propone una riduzione di quanto già esiste.

“La riqualificazione è partita anni fa con un progetto che prevede la dismissione di buona parte degli impianti presenti e il mantenimento di un’unica area per sciare, per altro già esistente – ha chiarito Danilo Bianchi, presidente della Comunità Montana – Non viene costruito nulla di nuovo, togliamo solo ciò che è esposto al sole e non si inneva, recuperando la parte all’ombra con un tapis roulant che verrà posizionato dove oggi esiste uno skilift. Avremmo anche potuto decidere di recuperare quello, ma avrebbe avuto un impatto ambientale maggiore: le aree sciabili, infatti, con questo progetto vengono ridotte del 90%, da 700mila metri quadri a 70mila”.

I numeri del piano

Angelo Barindelli, sindaco di Bellagio, ha poi esposto alcuni numeri:

“Il piano complessivo cuba 5 milioni e 300mila euro. Tre milioni furono assegnati dal Governo Draghi, con voto favorevole trasversale, e poi approvato da tutti i sindaci della Comunità montana. Altri fondi sono stati messi a disposizione dalla Regione, dalla Comunità montana e anche dal Comune di Bellagio. Due di questi milioni verranno utilizzati per la messa in sicurezza della colonia Bonomelli, senza aggiungere un metro cubo. Oggi c’è parcheggio selvaggio nei boschi e verranno realizzate due aree di parcheggi drenanti che porteranno fondi utili per la manutenzione del Monte, con progetti di tutela ambientale”.

Nessuna cementificazione, dunque, e nemmeno alcun villaggio vacanze:

“Nella ex colonia Bonomelli vogliamo creare una struttura per turismo sociale, quindi ostelli per i giovani e per accogliere persone disabili”.

Le altre opere previste

Durante l’audizione è stato anche chiarito che altre spese riguarderanno la sistemazione di tutta la rete elettrica e di tutto l’acquedotto, la sistemazione della sentieristica (affinché il comprensorio sia fruibile tutto l’anno) e il posizionamento di alcuni giochi adatti al turismo per le famiglie.

Le parole di Fermi

L’ultima parola all’assessore Fermi: