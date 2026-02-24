Risanamento delle acque dei laghi lombardi: si auspica un intervento sul lago di Pusiano

L’iniziativa regionale mette in campo oltre 3 milioni di euro per il triennio 2026-2028, per interventi da realizzare sui laghi presenti nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Mantova, Varese e Sondrio

Intervenire per il disinquinamento delle acque, in particolare sugli scarichi fognari

Regione Lombardia mette a disposizione fondi per risanare le acque dei laghi briantei che ancora oggi risultano inquinati. Il circolo ambiente “Ilaria Alpi” si auspica che parte di questi fondi vengano utilizzati per interventi di risanamento del lago di Pusiano, per il quale servono azioni per il disinquinamento delle acque, intervenendo in particolare sugli scarichi fognari.

“E’ infatti risaputo che il lago di Pusiano risulta tra i più inquinati dei laghi briantei, nel territorio delle province di Como e Lecco, a causa della presenza di scarichi fognari non depurati che confluiscono direttamente nel lago o tramite i propri affluenti. C’è poi il tema della sussistenza degli sfioratori di piena, che – in caso di forti piogge – scaricano i reflui non depurati in prossimità delle sponde dei laghi o dei fiumi. Quest’ultimo tema è legato al fatto che vi siano ancora troppe fognature di tipo misto, soprattutto nei comuni del Triangolo lariano”.

“Anche la scorsa estate attestazione di non balneabilità”

Sulla situazione specifica del lago di Pusiano, si esprime Roberto Fumagalli, presidente del circolo ambiente “Ilaria Alpi”:

“I dati relativi al lago di Pusiano attestano una situazione di forte inquinamento. La conferma si è avuta anche la scorsa estate con l’attestazione della non balneabilità di alcune spiagge e approdi a Pusiano e Merone. Nei mesi scorsi anche i dati sulla presenza dei Pfas – sostanze chimiche perenni – hanno visto il lago di Pusiano come il più inquinato tra i laghi briantei e lariani, con concentrazioni molto elevate. Come circolo ambiente siamo molto preoccupati dello stato di salute del lago: per questo chiediamo alle istituzioni preposte – Comuni rivieraschi, Province di Como e Lecco, Regione Lombardia – di intervenire per il disinquinamento del lago. Come abbiamo ribadito più volte, il problema principale è dovuto alla presenza degli scarichi fognari che ancora oggi confluiscono nel lago, direttamente o tramite gli affluenti, in particolare il Lambrone. Auspichiamo pertanto che vengano intercettati fondi dal finanziamento regionale, per avviare interventi destinati all’eliminazione degli scarichi e all’efficientamento delle fognature, in modo da giungere al disinquinamento delle acque del lago di Pusiano”.

Un incontro a Palazzo Beauharnais sullo stato del lago

Del tema dello stato delle acque del lago di Pusiano se ne parlerà approfonditamente nell’ambito dell’incontro pubblico dal titolo “Come sta il lago di Pusiano? – Qualità delle acque del lago tra inquinamento e crisi climatica”, organizzato dal circolo ambiente “Ilaria Alpi” per la sera di venerdì 10 aprile presso Palazzo Beauharnais di Pusiano. L’incontro – in fase di preparazione – avrà lo scopo di sensibilizzare e far conoscere alla comunità lo stato di “salute” del lago di Pusiano; più avanti forniremo maggiori dettagli.