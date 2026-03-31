Una delle principali cause è che il 60% circa delle fognature dei comuni del Triangolo lariano sono ancora di tipo misto.

L’analisi è condotta dal circolo ambiente “Ilaria Alpi”, sulla base dei dati forniti sia dall’Ambito territoriale ottimale (Ato) della provincia di Como, sia dal gestore del servizio idrico, ovvero dalla società Como Acqua

Dati sconfortanti per gran parte del territorio

Un continuo e concreto rischio di inquinamento del fiume Lambro e del lago di Pusiano. Una delle principali cause è il fatto che le fognature dei comuni del Triangolo lariano sono ancora di tipo misto. Questo mette in sofferenza tutto il sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue, in particolare incide negativamente sulla gestione del depuratore di Merone e degli sfioratori di piena, con il concreto rischio di inquinare le acque superficiali.

I dati del censimento delle fognature, seppur indicativi e provvisori, sono abbastanza sconfortanti. Mediamente solo il 40 per cento circa delle reti fognarie dei trenta comuni del Triangolo lariano sono separate tra acque chiare e acque scure. Il che significa che circa il 60% è ancora di tipo misto.

Tra i comuni peggiori c’è Magreglio, tra i virtuosi Pusiano

I dati sono molto differenziati da comune a comune. Il circolo ambiente fa sapere che si va dai Municipi messi peggio, con per esempio Magreglio che ha il 97% circa delle fognature di tipo misto, a cui seguono Sormano, Torno e Blevio con oltre il 90 per cento. Significativo poi il dato dei due tra i comuni più popolosi del Triangolo lariano: Erba con il 76% delle fognature ancora di tipo misto, e Canzo con il 66%. E poi dall’altra parte ci sono, i comuni virtuosi, ovvero quelli con la maggior parte delle reti separate: si va dal 100% di Pusiano e Pognana Lario, al 97% di Brunate, al 94% di Tavernerio.

“Facendo un totale ponderato (in base al numero degli abitanti), risulta che all’incirca il 60% delle fognature di tutto il Triangolo lariano sono ancora di tipo misto. Questo comporta che, in caso di forti acquazzoni, nei collettori fognari arrivino troppe acque piovane, che conseguentemente mettono in sofferenza le tubazioni e gli sfioratori di piena, costretti a scaricare le acque miste – contenenti reflui inquinanti – nelle rogge, nei fiumi o addirittura nei laghi. In tali situazioni, per esempio il lago di Pusiano rischia un sensibile peggioramento della qualità delle proprie acque, già normalmente inquinate”.

Una serata sul tema degli scarichi fognari

Il tema degli scarichi fognari sarà uno degli argomenti che verranno trattati nel corso dell’incontro pubblico che come circolo ambiente “Ilaria Alpi” è previsto per la sera del 10 aprile a Pusiano; il titolo dell’incontro sarà: “Come sta il lago di Pusiano? – Qualità delle acque del lago tra inquinamento e crisi climatica”: