"Rispondiamo al telefono", tempo di bilanci per il servizio attivato al Day Hospital Oncologico con i volontari della Tullio Cairoli

Tempo di bilanci per "Rispondiamo al telefono", il servizio attivato al Day Hospital Oncologico all’ospedale Sant’Anna grazie alla collaborazione dei volontari del Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli.

"La sperimentazione del servizio è partita a gennaio dell’anno scorso - spiega la dottoressa Monica Giordano, primario dell’Oncologia di Asst Lariana - e a un anno di distanza possiamo dire che si tratta di un’attività molto positiva per i pazienti, i loro familiari e anche per il gruppo di lavoro. Doveroso e sentito il ringraziamento ai volontari".

L'apertura e il funzionamento

L’attività è partita il 16 gennaio 2023, e vede il coinvolgimento, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, di 11 volontari e 2 psico-oncologhe del Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli. I volontari, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy, ricevono in media dieci chiamate al giorno, prendono nota e trasmettono al personale sanitario il bisogno comunicato da coloro che chiamano.

Le telefonate dei pazienti riguardano temi inerenti la propria cura, gli appuntamenti per visite o colloqui, alcuni problemi clinici subentranti fra un ciclo di chemioterapia e l'altro, alcune informazioni e rassicurazioni a fronte di itinerari diagnostici e terapeutici complessi e variabili.

"Il principale vantaggio percepito dall'utenza è il contatto diretto con il Centro di cura - prosegue la dottoressa Giordano - ed anche il tratto gentile ed accogliente che hanno sempre i volontari quando ascoltano e prendono nota dei bisogni espressi da chi telefona. Visti i risultati positivi, adesso vorremmo implementare il servizio programmando noi chiamate al paziente nei giorni successivi alla chemioterapia e verificare con lui eventuali bisogni, effetti collaterali della terapia. Un aspetto importante, ancora da potenziare in modo significativo, è la collaborazione con il medico di medicina generale del paziente, figura con la quale dovremo sempre più lavorare a stretto contatto".

La struttura di Oncologia di Asst Lariana si caratterizza per un approccio integrato alla diagnosi e al trattamento delle neoplasie solide, in particolare i tumori della mammella, del tratto gastroenterico, del polmone, dell'apparato genitourinario, neoplasie cerebrali, cervico-facciali e cutanee, e delle neoplasie onco-ematologiche dell'adulto.

Il Tullio Cairoli

Il Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli - che opera da anni in convenzione con Asst Lariana - è un'organizzazione di volontariato nata nel 1986 per iniziativa della signora Adriana Colombo Cairoli e del dottor Cosimo Epifani, con l’intento di sostenere l’attività dell’Oncologia dell’ospedale Sant’Anna. Negli anni si è occupata di finanziare borse di studio per medici, dell’acquisto di apparecchiature elettromedicali, e dell'organizzazione di corsi per la formazione di volontari.

Più recentemente, ha favorito e mantiene con continuità una serie di servizi a sostegno dei pazienti e dei loro familiari, integrandosi con l'offerta di cura dell'ospedale Sant’Anna. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.oncologia-como.it oppure inviare una mail all’indirizzo info@oncologia-como.it o contattare il numero 320/308 0453.