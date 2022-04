Ristorexpo: al via la 24esima edizione

Evento

Emozioni e soddisfazioni protagoniste nell'evento inaugurale della manifestazione che riparte dal confronto.

Ristorexpo: è stata inaugurata oggi, domenica 3 aprile 2022, la 24esima edizione di Ristorexpo, in programma fino al 6 aprile a Lariofiere a Erba.

Ristorexpo riparte dal confronto

Giovanni Ciceri, ideatore di Ristorexpo, ha spiegato perché è stato scelto il confronto come tema di un'edizione così speciale, quella all'insegna della ripartenza: "Abbiamo scelto un tema che è frutto di riflessione. Le difficoltà ci sono e abbiamo pensato a cosa possiamo fare e abbiamo pensato al conforto che può dare il cibo".

L'emozione del sindaco di Erba

Era presente all'evento di inaugurazione il sindaco del comune di Erba, Veronica Airoldi, che non ha nascosto la sua grande emozione per il ritorno in formo completa della manifestazione dopo il lungo periodo di restrizioni anticovid.

Sono emozionata perché ripartiamo con un'edizione completa della manifestazione. Ringraziamento particolare a Giovanni Ciceri che continua a fare crescere questo appuntamento. Come sindaco non posso che essere grata a tutti voi per la presenza e la scelta del tema. Da eventi come questi deve nascere la fiducia.

La Camera di Commercio: "Un plauso al coraggio"

E' poi intervenuto Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio di Como e Lecco, che ha commentato: "Un plauso al coraggio di aver voluto ancora questa manifestazione. L'organizzazione è partita in piena pandemia e non è stato facile. Questa manifestazione è importante per ridare entusiasmo all'economia e al comparto della enogastronomia e del turismo".

Il presidente di Larioferie: "Qui si parla di pace"

Durante il suo intervento il presidente di Lariofiere Fabio Dadati ha fatto leva sul tema della pace, in perfetta sintonia con lo spirito dell'evento: "È davvero importante esserci in una fiera che unisce commercio e formazione. Qui si parla di pace, di un mondo che va avanti in una direzione positiva".

"E' la manifestazione regionale più importante del settore"

Ha tenuto a presenziare all'evento inaugurale di Ristoexpo anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. "Ci sono 200 espositori. Per regione Lombardia è la manifestazione più importante di questo settore, anche per il momento di riflessione che viene sempre aggiunto. Il tema della convivialità è perfetto per questi momenti così difficili. Oltre al dato economico e turistico avete una traccia sociale è importante".