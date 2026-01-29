Ristorexpo chiude i battenti raccogliendo un grande successo

Ha chiuso ieri, mercoledì 28 gennaio, a Lariofiere di Erba la ventottesima edizione di Ristorexpo, la manifestazione di riferimento per il mondo della ristorazione e dell’ospitalità con la presenza di 18mila operatori. Un risultato che conferma la solidità della manifestazione e il suo crescente peso nel panorama fieristico nazionale

Ricchezza e qualità dei contenuti

L’edizione 2026 si è distinta per la ricchezza e la qualità dei contenuti, sviluppati attorno al tema guida “Elogio della normalità”, un filo conduttore che ha attraversato l’intero programma di incontri, talk e momenti di confronto. Il tema è stato introdotto fin dall’inaugurazione, alla presenza di figure di primo piano come Davide Rampello, Andrea Petrini, Giacomo Mojoli, Federico Quaranta e Tinto, che hanno contribuito ad aprire una riflessione profonda sul valore della quotidianità, della competenza e dell’identità nel lavoro di chi opera nel settore.

Grandi nomi della ristorazione, con anche il coinvolgimento dei giovani

Grande attenzione è stata riservata anche agli operatori, con un calendario di masterclass molto partecipate che hanno visto protagonisti alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena gastronomica e dell’ospitalità: Moreno Cedroni e Mariella Organi, Andrea Berton, Fulvio Marino, Cristiano Tomei, Luca Picchi e Julian Biondi tra gli altri.

La manifestazione ha trovato ulteriore slancio nei momenti dedicati alle competizioni, capaci di animare la fiera e coinvolgere attivamente i professionisti e soprattutto i ragazzi. Tra queste, il Contest Cocktail Lago di Como, che ha visto la vittoria della giovane bartender Yara Ferraroli, confermando il crescente interesse verso il mondo della mixology che insieme alla cucina è stato il grande protagonista di questa edizione.

Ecco tutti i vincitori della Ristorexpo Young cup

Nella giornata conclusiva è giunta al termine anche la Ristorexpo Young Cup, competizione dedicata alle scuole che si conferma la più partecipata a livello italiano tra tutti i concorsi della Federazione Italiana Cuochi, a testimonianza dell’attenzione che Ristorexpo dedica alle nuove generazioni.

Sul podio il team dell’Istituto Alberghiero di Rovereto. Secondi classificati i ragazzi del Cfpa di Casargo e al terzo posto la squadra dell’Istituto “Ballerini” di Seregno. Per il concorso individuale ha vinto Edoardo Piccolini del “Ballerini”; Sofia Ierardi di In-presa Carate Brianza e Yuvan Gamage dell’Enaip di Como si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Sempre ieri si sono conclusi anche i concorsi nazionali Aspi, sia per studenti che per professionisti. Per la categoria Junior si è piazzato al primo posto Mirko De Andreis dell’Istituto “Carlo Porta” di Milano, al secondo Giacomo Coscia dell’Istituto “Olmo” di Cornaredo e al terzo Sofia Giardino dell’Istituto “Sonzogni” di Bergamo. E’ invece stato proclamato miglior Sommelier d’Italia Matteo Cino. Milanese, trentenne, vanta un curriculum di tutto rispetto con esperienze professionali in prestigiosi locali tra cui Peck, Perbellini e oggi il Mandarin Oriental Savoy di Zurigo. Secondo posto per Stefano Orru e terzo per Monika Neral.

“Un evento che genera valore per il territorio”

Soddisfatto della riuscita dell’iniziativa è Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere:

“Questa 28ª edizione restituisce un quadro molto positivo e conferma il posizionamento di Lariofiere nel panorama nazionale delle fiere di settore. Ristorexpo è un evento che genera valore per il territorio e per le imprese, non solo in termini di affluenza ma di qualità delle relazioni e delle opportunità che sa generare. La presenza e l’attenzione al progetto, anche da parte del sistema istituzionale, è un segnale importante che riconosce il ruolo di Ristorexpo come piattaforma credibile di sviluppo, capace di mettere in connessione aziende, professionisti e associazioni. E’ una manifestazione che va oltre la dimensione commerciale, diventando un luogo dove si costruisce cultura economica di settore e dove nascono alleanze strategiche”.

“Contenuti culturali importanti, capaci di parlare al settore in modo concreto”

Non nasconde il suo entusiasmo anche Giovanni Ciceri, ideatore e curatore di Ristorexpo, che sottolinea il valore economico e strategico della manifestazione: