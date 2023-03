Ristorexpo: inaugurata la manifestazione.

Ristorexpo: inaugurata la manifestazione

Questa mattina, domenica 5 marzo, presso Lariofiere è stata inaugurata la venticinquesima edizione di Ristorexpo. Tanti gli ospiti presenti. Il primo intervento è stato del Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, che ha evidenziato il traguardo storico dei 25 anni, che giunge dopo anni difficili. "C'è un rilancio che si coglie anche frequentando occasionalmente Lariofiere", ha aggiunto.

I saluti dell'Amministrazione comunale di Erba

E' intervenuto quindi Claudio Ghislanzoni, presidente consiglio comunale di Erba. "Sono lieto di portare i saluti del sindaco e di tutta la città di Erba. È anche un sincero ringraziamento per il lavoro svolto da presidente e direttore di Lariofiere, Fabio Dadati e Silvio Oldani. Per la città di Erba è un onore ospitate Ristorexpo per la 25esima volta. Questa manifestazione è diventata più di una mostra".

Il presidente di Lariofiere

Ha quindi parlato alla folta platea presente il presidente di Lariofiere. "Adesso siamo ripartiti dopo il Covid e avete già visto dei cambiamenti. Lo sviluppo del turismo passa molto dalla enogastronomia, quindi questa manifestazione è importantissima per questo territorio". Dopo di lui ha parlato Marco Galimberti: "La Camera di commercio usa Lariofiere come braccio operativo per dare servizi alle imprese, quindi un ringraziamento sincero. Allargo il grazie a Giovanni Ciceri che ogni anno riesce ad aggiungere una provocazione alla manifestazione".

Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi

E' intervenuto quindi il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi: "La pandemia non è stata democratica perché il settore della gastronomia è stato colpito più di altri. Ma se c'è stato un settore che ha provato a trovare soluzioni è proprio quello della enogastronomia, che ha saputo reinventarsi e che spero possa trovare nuovo lustro. La provincia di Como ha grande attrattività, ma ha anche la concorrenza della vicina Svizzera. Il tema di oggi è un tema centrale. La enogastronomia è un brand italiano e lombardo, i turisti vengono qui anche per i nostri prodotti straordinari. I dati di proiezione del turismo di quest'anno vedono un +20% rispetto a un anno già molto positivo. Prepariamoci con sostenibilità e attenzione. Lancio una provocazione. Oggi non ci sarebbe alcun ritratto, dipinto o fotografia a tavola senza il telefonino. Forse possiamo fare una riflessione sociale anche su questo". E' intervenuto quindi Giovanni Ciceri, curatore e ideatore di Ristorexpo, che ha spiegato il tema dell'edizione di quest'anno, ossia "L'enogastronomia non sostenibile".

La tavola rotonda

All'inaugurazione della manifestazione è seguito una tavola rotonda, alla quale hanno partecipato Davide Rampello, regista e direttore artistico, i giornalisti Giacomo Mojoli e Alberto Schieppati con gli chef Davide Scabin, Cristiano Tomei e Alfonso Iaccarino. E' seguita quindi la consegna del premio alla carriera Ristorexpo 2023 allo chef Alfonso Iaccarino, consegnato da Herbert Hintner.