RistorExpo, un punto di riferimento per l'innovazione e la formazione

L'onorevole Eugenio Zoffili, deputato della Lega, ha fatto visita a Lariofiere, polo espositivo di Erba, in occasione della rinomata rassegna enogastronomica RistorExpo, giunta quest'anno alla sua 27esima edizione. Un appuntamento di grande rilevanza per il settore, che porta in alto il nome della città nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza di qualità.

"Tra masterclass emozionanti e chef stellati, presentazioni di pubblicazioni a tema e spettacolari dimostrazioni di show cooking, RistorExpo si conferma per l'ennesima volta un punto di riferimento per l'innovazione e la formazione in un settore strategico per l'economia locale e nazionale", le parole di Zoffili.

Orgoglioso della riuscita dell'evento, Zoffili sottolinea l'importanza della rassegna:

"Ho incontrato molti imprenditori, operatori e giovani professionisti che, con passione e impegno, contribuiscono a valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. RistorExpo punta giustamente molto sulla formazione, con la presenza delle scuole alberghiere che rappresentano una ricchezza per il nostro territorio. Continuerò a sostenere il lavoro di chi, ogni giorno, investe nella qualità e nella tradizione, portando avanti il valore del Made in Italy e del brand del Lago di Como, oltre all'attività di Lariofiere che si conferma polo espositivo d'eccellenza per la Lombardia a livello nazionale e internazionale”.