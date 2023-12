Rita Rusconi premiata col "Sole d’oro"

Riuso, solidarietà, beneficenza e impegno concreto. Quotidiano. Basi solide su cui si regge un’associazione in costante crescita che oggi, sabato 2 dicembre, accompagnerà la fondatrice e presidente di "In Regalo", Rita Rusconi, al conferimento del "Sole d’oro".

Solidarietà e impegno concreto: Rusconi premiata col "Sole d'oro"

Un premio importante, organizzato da Csv Insubria, in occasione della Giornata internazionale del volontariato. "E’ un’emozione grande - esordisce Rusconi, lavoratrice frontaliera di 55 anni - Un riconoscimento condiviso con chi ha reso possibile tutto questo. Condiviso con le altre volontarie del gruppo, col mio braccio destro e vicepresidente Ilaria Arida".

"Promuoviamo la cultura del riciclo del riuso"

Fin da ragazzina attiva nel mondo del volontariato, Rusconi ha creato una rete solidale apprezzata e in grado, ancora di più durante gli anni bui della pandemia, di dare una mano concreta a centinaia di persone. In Regalo è nato come gruppo spontaneo nel 2015: oggetti usati dati in dono durante alcuni mercatini organizzati dal gruppo. Poi, a gennaio 2021, la creazione dell’omonimo gruppo Facebook che conta, 7.555 membri. "A fine dicembre dell’anno scorso siamo diventati ufficialmente un’associazione - prosegue la presidente - Vogliamo promuovere la cultura del riciclo e del riuso dando nuova vita agli oggetti, incentivando l’economia circolare. Di pari passo cerchiamo di creare connessioni tra le persone".

