Ritardo nei lavori: posticipata la riapertura dell’ufficio postale

Un mese in più di attesa, i servizi saranno ripristinati il prossimo 6 ottobre.

A causa di un ritardo nei lavori in corso, posticipata la riapertura dell’ufficio postale di Olgiate Comasco.

Riapertura posticipata

Della nuova tabella di marcia è stato informato il Comune, attraverso una nota per conto del direttore di filiale. Il posticipo della riapertura dell’ufficio postale di Olgiate Comasco è fissato al 6 ottobre, appunto per un ritardo nelle lavorazioni previste.

La tempistica

L’ufficio postale in via Vecchie Scuderie, compreso il Postamat, è chiuso dallo scorso 25 giugno. Chiusura preventiva e annunciata fino allo scorso 4 settembre. Di fatto servirà un mese in più di attesa, prima della riapertura.

I lavori

I lavori tecnici in corso sono propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. Come segnalato a suo tempo da Poste Italiane, il suggerimento alla clientela è di rivolgersi alla sede di Binago, in via Matteotti 39, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.