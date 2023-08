Ritiri dei rifiuti porta a porta regolari anche a Ferragosto

Service24 Ambiente garantisce agli utenti il passaggio anche in queste giornate.

Ecco le modalità per porta a porta e il servizio a chiamata

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta dell'azienda Service24 Ambiente saranno attivi anche nella giornata di Ferragosto. I comuni coinvolti sono: Albavilla, Arosio, Brunate, Carugo, Erba, Mariano Comense e Tavernerio.

Sospesi, invece, fino al 20 agosto i servizi a chiamata di ritiro di verde e ingombranti.

Gli orari di apertura dei centri di raccolta

Martedì 15 agosto i centri di raccolta di Erba, Inverigo, Mariano Comense e Tavernerio rimarranno chiusi. Ad eccezione di Ferragosto, le modalità di accesso ai centri di raccolta saranno quelle usuali.

Il centro in via Zappa a Erba sarà quindi aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; la domenica dalle 9 alle 12. Quello di Mariano Comense, in Strada del Radizzone, sarà invece aperto di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16. Il martedì e il giovedì dalle 7.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16 e la domenica dalle 9 alle 12.

Sarà possibile conferire i rifiuti nel centro di raccolta in via Fornacetta di Inverigo di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il centro sulla Strada vicinale di Nibitt a Tavernerio sarà invece aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16. La domenica sarà accessibile dalle 8.30 alle 12.

Tutti i cittadini dei comuni soggetti a Service24 potranno accedere indistintamente ai centri di raccolta segnalati. Per le utenze domestiche l'accesso è consentito fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura con apposita tessera sanitaria. Ingresso consentito solo su prenotazione - e non nei giorni di sabato e domenica - per le utenze aziendali.