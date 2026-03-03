“Ritratti di natura”: successo di pubblico per la mostra a Bulgarograsso.

Più di 150 visitatori hanno partecipato, nel fine settimana di sabato 28 febbraio e domenica primo marzo, alla mostra “Ritratti di natura”, organizzata da Gianpaolo e Alessia Pedersini negli spazi comunali di Bulgarograsso. L’evento ha registrato un forte interesse da parte del pubblico, che ha espresso apprezzamento per la qualità e la varietà delle opere esposte.

Fotografia e pittura

L’esposizione ha proposto due percorsi distinti ma complementari. Gianpaolo ha esposto una selezione di fotografie naturalistiche, focalizzate sui dettagli e sulle forme del mondo animale e vegetale, senza ricorrere a immagini di paesaggio. Alessia ha invece presentato una serie di quadri dedicati al rapporto tra arte, inquinamento e natura: opere che intrecciano sensibilità estetica e riflessione ambientale, invitando lo spettatore a interrogarsi sull’impatto umano sul paesaggio. Un approccio intimo e osservativo, che ha colpito i visitatori per precisione tecnica e capacità narrativa.

Commenti positivi

Molti i commenti positivi raccolti durante le due giornate, a conferma dell’interesse crescente della comunità per iniziative culturali che uniscono arte, sensibilità ecologica e ricerca visiva. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la partecipazione e stanno valutando nuove proposte per continuare a valorizzare il territorio attraverso percorsi artistici condivisi.