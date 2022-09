Ritrovata Limerencia: il galgo è tornata a casa

La gioia dei padroni che hanno potuto riabbracciare la loro cucciola.

Massiccio aiuto da parte di persone del posto e di Acchiappalevrieri

Limerencia è un galgo spagnolo, salvata da una perrera da Giulia Rigamonti di Ponte Lambro e dal suo compagno Marco. Il cane, arrivato da loro cinque mesi fa, era sfuggito al guinzaglio al papà di Giulia lo scorso lunedì, 12 settembre. Massicce le ricerche in zona, che hanno coinvolto in maniera spontanea tantissime persone e l'associazione Acchiappalevrieri: un primo avvistamento al Lambrone, a Erba. Poi altre segnalazioni a Eupilio in zona Barnabiti e a Canzo. Ma di Limerencia nessuna traccia.

Il ritrovamento sabato mattina

La bella notizia è arrivata sabato, 17 settembre, in mattinata. "Siamo riusciti a ritrovare Limerencia. Era nel pratone di fronte all'Elmepe - ha spiegato Giulia - Alla fine non si era mai spostata: è stato difficile ma ce l'abbiamo fatta".

Un grosso grazie, oltre a tutte le persone che hanno dato una mano nelle ricerche, è anche per Acchiappalevrieri, l'associazione che si occupa di recuperare i levrieri smarriti: "Non ci hanno mai lasciato soli. In particolare Debora, che ha pattugliato i campi anche di notte. Sono stati speciali", le parole emozionate di Giulia.