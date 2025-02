Ritrovata una 15enne canturina che si era allontanata da casa

E' stata rintracciata questa notte, in buone condizioni di salute

Ricerche scattate immediatamente

Una quindicenne canturina era scomparsa da casa: la famiglia non aveva più sue notizie e ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Un susseguirsi di chiamate alla Centrale operativa dell'Arma aveva fatto scattare immediatamente le ricerche: le pattuglie in circuito erano state subito allertate, fino a quando alcuni elementi avevano portato a ipotizzare la presenza della ragazza nel comune di Asso. Proprio lì si sono concentrate le operazioni di ricerca.

Era con un amico: anche lui si era allontanato da casa

La 15enne è stata rintracciata stanotte, in buone condizioni di salute e in compagnia di un coetaneo, anch’egli allontanatosi volontariamente dall’abitazione.

La ragazza è stata notata su un binario della stazione ferroviaria di Asso, insieme all'amico. Erano le 5 quando i Carabinieri li hanno trovati, entrambi in buone condizioni di salute.

Passato lo spavento, sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.