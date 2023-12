Roda, 130 anni di bontà: la storia della dinastia di pasticcieri in un libro

Il volume "Gh’era una völta ul bombonatt..." presentato nella pasticceria

Cinquant'anni fa il primo negozio

L’eupiliese Michele Roda, 74 anni, festeggerà nel 2024 il cinquantesimo dall’apertura del suo primo negozio, in piazza XXV Aprile a Corneno, nel 1974. Dieci anni dopo, nel 1984, il trasferimento nell’attuale sede in via Diaz a Longone. E per ripercorrere le vicende di una passione che è nata con il suo bisnonno Salvatore Castelnuovo, nel 1894, Roda ha dato alle stampe il libro «Gh’era una völta ul bombonatt...» scritto e curato dalla giornalista e scrittrice Maria Orsola Castelnuovo che ha compiuto anche un grande lavoro di ricerca di un pezzo di storia del paese. Il volume è stato presentato lo scorso 14 dicembre nei locali della sua pasticceria longonese.

Una storia giunta alla quinta generazione

«Con mio figlio Nikita siamo arrivati alla quinta generazione e mi piaceva l’idea di spiegare come la mia famiglia avesse iniziato a produrre dolci - racconta il pasticciere - Ho voluto un libro per lasciare un ricordo di tutti loro e infatti l’ho dedicato ai miei genitori, Annunciata e Giovanni, e a mia sorella Carla. Lo invierò anche a Papa Francesco, a cui avevo dedicato un dolce».