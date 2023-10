Rodacciai premia i figli dei dipendenti: consegnate le borse di studio ai meritevoli

Frequentano le scuole superiori o l’università, hanno una media scolastica che li posiziona tra i migliori studenti e hanno tutta l’intenzione di continuare a costruire il loro futuro con impegno e determinazione.

Questo, in breve, l’identikit dei ragazzi premiati durante l’annuale consegna delle borse di studio ai figli dei dipendenti di Rodacciai, la multinazionale dell’acciaio che da diversi anni ha intrapreso azioni volte a supportare il tema dell’importanza della cultura in generale e, delle cultura d’impresa, in particolare.

La serata evento

Ospite della serata è stato il giornalista e scrittore Alessandro Milan, che introducendo il suo ultimo libro “I giorni della libertà” (Mondadori, 2023) ha stimolato i presenti proprio su questi temi:

"Oggi noi diamo per scontato la nostra libertà - di fare, di dire, di esprimerci, di muoverci - ma c’è stato un tempo in cui tutte le libertà erano negate. Spesso non ricordiamo che c’è chi ha dato la vita per questo ideale e nel libro ho voluto ripercorrere con il filo della memoria le storie di alcune persone troppo spesso dimenticate".

Milan ha poi parlato del valore della storia, non da intendersi come mero studio di date e fatti ma come ricostruzione del mondo, di contesti culturali di cui noi, oggi, siamo il frutto:

"C’è una grande bellezza nella storia e così nello studio, attività che ci accompagnano dalla scuola e per tutta la vita: il lavoro è studio, i rapporti sociali sono studio, lo è anche la crescita personale. Siamo in continua evoluzione e i ragazzi, come gli adulti, sono chiamati a conoscere questa bellezza".

Una presenza importante e di ispirazione, quella dello scrittore milanese, voluta da Mauro Califano, HR Director di Rodacciai:

"Con la testimonianza di Alessandro Milan abbiamo voluto dare un messaggio, ai nostri ragazzi, di quanto la conoscenza e l’approfondimento possano davvero cambiare la vita di ciascuno. Con questa iniziativa, ogni anno, vogliamo rimarcare, non solo la vicinanza dell’azienda al percorso formativo degli studenti con l’assegnazione di un premio economico, ma anche il concreto intento di dare loro stimoli e idee su cui costruire il loro futuro".

L’intervento successivo, del dottor Pasquale Bressi Pizzimenti, fondatore e presidente onorario della Società di Scienze Comportamentali, ha messo in luce gli aspetti derivanti dall’interpretazione del concetto di libertà, in riferimento al mondo degli adolescenti e al loro rapporto con la famiglia, la scuola e la società.

A testimoniare l’importanza di questa iniziativa vi è stata anche la presenza di rappresentanti delle istituzioni: in particolare di Andrea Colombo, Sindaco di Bosisio Parini e Carlo Malugani, Consigliere Provincia di Lecco.

I ragazzi premiati

SCUOLE SUPERIORI

Brusa Elena

Fusco Nicole

Ottardi Chiara

Tettamanti Elisa

Polvara Elena

Valsecchi Giona

Polvara Cristina

Lo Castro Camilla

Mauri Mattia

Harafi Rania

Castelnuovo Elena

UNIVERSITÀ: