Romanelli e Grisoni, ecco i sostituti dei due medici

Romanelli e Grisoni, medici di medicina generale, non copriranno più le loro zone di interesse. Ecco chi sono i medici sostitutivi.

Fine servizio per Romanelli, l’Amt a Ronago

E' stato attivato l'Ambulatorio medico temporaneo, dopo il pensionamento del dottor Carlo Romanelli, medico di medicina generale nell’ambito territoriale costituito dai Comuni di Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Solbiate con Cagno, Uggiate con Ronago, Valmorea. L’ambulatorio è a Uggiate con Ronago, negli spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, in via Asilo 7, a Ronago. Gli assistiti del dottor Romanelli - fatte salve diverse loro decisioni - sono stati assegnati direttamente al medico dell’ambulatorio senza dover effettuare alcuna scelta. Il servizio Amt assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di base (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro ecc.). L’attività viene svolta su appuntamento, chiamando, negli orari indicati, il numero 334-6607700.

Il dottor Luca Diano sarà disponibile tra le 18 e le 19 di martedì 22 aprile per telefonate e prenotazioni di appuntamenti, mentre potrà ricevere in ambulatorio tra le 19 e le 21. Il dottor Paolo Face sarà disponibile mercoledì 23, lunedì 28 aprile e venerdì 2 maggio, con medesimi orari nelle prime due giornate dedicati a telefonate e prenotazioni - tra le 9.30 e le 10.30 - e per l'apertura dell'ambulatorio - tra le 10.30 e le 13.30. Per quanto riguarda venerdì 2 maggio, il primo servizio è incluso tra le 15 e le 16, mentre tra le 16 e le 19 riceverà in ambulatorio. Infine, troviamo il dottor Alessandro Targa, che nella giornata di martedì 29 aprile sarà disponibile tra le 16 e le 17 per telefonate e appuntamenti, mentre tra le 17 e le 20 per incontri in presenza. Per quanto riguarda i giorni di giovedì 24, venerdì 25, mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio, per situazioni non rimandabili è possibile rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale chiamando il numero verde 116117.

Ultimi giorni anche per Grisoni

Domenica 27 aprile sarà l’ultimo giorno di lavoro della dottoressa Alessandra Grisoni, medico di medicina generale nell’ambito costituito dai Comuni di Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Orsenigo. Contestualmente, per garantire l’assistenza agli ex assistiti della dottoressa Grisoni, sarà conferito un incarico provvisorio al dottor Pierfrancesco Ruffo. Anche in questo caso gli assistiti - fatte salve eventuali diverse scelte - non dovranno effettuare alcuna nuova scelta e saranno assegnati direttamente al nuovo incaricato. Il dottor Ruffo riceverà nell’ambulatorio in via Cavour, 13 a Villa Giamminola, ad Albavilla. La prossima settimana saranno comunicati orari, giorni e modalità di accesso all’ambulatorio.