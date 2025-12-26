Solidarietà

Rotary: 15mila euro di pasti sospesi

Consegnato a Mani Aperte il risultato del progetto nell’annata 2025

Erba · 26/12/2025 alle 12:00

Un risultato dovuto a ben tremila e 76 donazioni da 5 euro l’una. E’ il bellissimo obiettivo ottenuto dal Rotary club Erba Laghi

La consegna nella mani di Longoni di Mani Aperte

E’ di oltre 15mila e 300 euro  il valore delle donazioni raccolte dal Rotary erbese nell’ambito del progetto Pasto sospeso 2025. Un successo che la delegazione ha consegnato direttamente nelle mani di Luca Longoni,  consigliere dell’associazione Mani Aperte, che gestisce la mensa di solidarietà erbese.

Nei ristoranti e bar, ma anche nei negozi

A spiegare il successo dell’iniziativa è Augusto Brenna, referente del progetto:

“L’idea è quella che si possa offrire un “pasto sospeso” attraverso la piccola donazione di 5 euro che viene effettuata negli esercizi di ristorazione che aderiscono all’iniziativa. Quest’anno la raccolta dei buoni pasto è stata piuttosto difficoltosa e abbiamo deciso di inserire, accanto a ristoranti e bar con cui avevamo iniziato, esercizi commerciali come macellerie e pastifici”.

