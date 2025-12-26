Rotary: 15mila euro di pasti sospesi

Un risultato dovuto a ben tremila e 76 donazioni da 5 euro l’una. E’ il bellissimo obiettivo ottenuto dal Rotary club Erba Laghi

E’ di oltre 15mila e 300 euro il valore delle donazioni raccolte dal Rotary erbese nell’ambito del progetto Pasto sospeso 2025. Un successo che la delegazione ha consegnato direttamente nelle mani di Luca Longoni, consigliere dell’associazione Mani Aperte, che gestisce la mensa di solidarietà erbese.

A spiegare il successo dell’iniziativa è Augusto Brenna, referente del progetto:

“L’idea è quella che si possa offrire un “pasto sospeso” attraverso la piccola donazione di 5 euro che viene effettuata negli esercizi di ristorazione che aderiscono all’iniziativa. Quest’anno la raccolta dei buoni pasto è stata piuttosto difficoltosa e abbiamo deciso di inserire, accanto a ristoranti e bar con cui avevamo iniziato, esercizi commerciali come macellerie e pastifici”.