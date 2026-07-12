Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline Comasche, Federico Broglia eletto presidente

Cambio ai vertici del Rotary Club Appiano Gentile e delle Colline Comasche: Federico Broglia eletto nuovo presidente.

Passaggio di consegne

L’ultima conviviale dell’anno di presidenza di Gianluca Giussani è stata una serata in perfetta linea con il suo carattere e il suo spirito dinamico, all’insegna di simpatia e informalità. Giovedì 25 giugno, alla “Tenuta de l’Annunziata”, l’incontro sulla terrazza della sede si è rivelato un momento vivace e piacevole, condiviso con i numerosi soci e ospiti intervenuti. Il passaggio del collare tra Giussani e Broglia è stato anche un’importante occasione per riflettere sul valore del cambiamento. Come ha ricordato con passione l’ex presidente, la rotazione annuale è il cuore pulsante e la vera linfa vitale del Rotary. Ed è proprio questa capacità di mettersi in gioco ogni anno che permette al gruppo di rimanere dinamico e di continuare a incidere concretamente sulla comunità.

Un anno di progetti

Il tema centrale della presidenza Giussani è stato il rafforzamento della presenza sul territorio. Il club si è posto come un vero e proprio coprotagonista, offrendo competenze e network a supporto delle realtà locali. Tra le azioni più significative dell’anno, spiccano quelle rivolte alla scuola e alla sostenibilità, la formazione e la comunicazione, la solidarietà intergenerazionale, la salute pubblica e l’innovazione.

La solidarietà al primo posto

“Il nostro legame con le associazioni del territorio (L’Ancora, Agorà e l’Alveare, Ndr) è ormai un’amicizia profonda – ha esordito Giussani – Come segno tangibile di gratitudine per il loro lavoro quotidiano, il club ha voluto chiudere l’anno con un piccolo ma sentito fuori programma: un contributo di 1.000 euro a ciascuna realtà così da sostenerne le iniziative”. Un ringraziamento particolare è andato a Raffaele Cantacesso, presidente dell’Alveare, che ha conferito all’associazione appianese il Premio Felice Albonico, un riconoscimento che valorizza la capacità di rispondere ai bisogni della comunità con professionalità e cuore. “Se tutto questo è stato possibile – ha proseguito il presidente uscente – è merito di una squadra fantastica”.