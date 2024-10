Rubano i teli stesi e poi li restituiscono

Gli hanno rubato dei teli stesi ad asciugare. Il giorno successivo però, li ha ritrovati sulla scala d'ingresso alla sua abitazione a Cadorago. E per di più, ben ripiegati e in perfetto ordine. Una vicenda tra il serio e il faceto che ha come protagonista Luca Pedraglio, un cittadino che vive con la sua famiglia a Bulgorello.

"Mia moglie ha lavato due teli cerati che usiamo per il divano. Abbiamo sei gatti e li mettiamo per non farli sporcare né graffiare – spiega – Li ha tesi all'esterno dell'abitazione". La mattina però, non c'erano più. "Mia moglie attorno alle 10.30 è uscita per ritirarli, ma non li ha più trovati.Mi ha telefonato chiedendomi se per caso li avessi ritirati io.

Esco alle 5.30 da casa per andare al lavoro, per cui non ho pensato minimamente ai teli. Le ho consigliato di chiedere a mia mamma: magari li ha visti e ha pensato di portarli dentro per farci un favore. Invece, neppure mia mamma sapeva qualcosa".