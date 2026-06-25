Rubati ex voto alla chiesa di Mariaga

Ad accorgersene sono stati i volontari di Eupilio che si occupano della cura quotidiana della piccola chiesetta

Oggetto dal forte valore di fede e affettivo

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno, sono stati sottratti alcuni ex voto dalla chiesa di San Cristoforo a Mariaga. L’edificio, che è aperto quotidianamente dai volontari della frazione eupiliese che se ne prendono cura, accoglie sulla parete i doni offerti dai fedeli per chiedere la guarigione dei malati o per ringraziare di aver superato la malattia. Oggetti dal forte valore di fede e affettivo, più che di valore materiale. Un gesto che ha scosso la comunità eupiliese. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio, al momento di chiudere la chiesa alle visite dei fedeli. Nessuno, però, ha notato movimenti sospetti.

“Un gesto che si lascia sbigottiti”

A rendere nota la vicenda è stata il presidente dell’Asd Samz, Gabriella Tacchini, che ha voluto diffondere la notizia per stigmatizzare l’atto e rendere paretecipi i cittadini: