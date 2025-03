Rubato un citofono da un condominio

Rubato il citofono del condominio di via Matteotti ad Asso: è successo in pieno giorno, per di più in una zona centrale del paese.

Viti svitate e fili tagliati

A riferirlo sono stati alcuni residenti attraverso i social, con tanto di fotografia del dispositivo letteralmente strappato. "Siamo ancora senza parole per quanto accaduto. Nel nostro condominio hanno rubato il citofono! Sì, avete letto bene, abbiamo trovato le viti svitate e i fili tagliati. Evidentemente serviva a qualcuno, non è stato un atto vandalico o un dispetto, ma un furto mirato che ci arreca parecchio danno. Se qualcuno di voi, passando oggi pomeriggio, dovesse aver visto qualcosa passeggiando per la via Matteotti ce lo segnali pure in privato".

Un gesto che non ha lasciato indifferenti numerosi cittadini, i quali hanno commentato sconcertati quanto accaduto. Ma non solo, perché alcuni assesi hanno altresì segnalato che non si tratterebbe della prima volta: "Non è la prima volta, anche l’anno scorso in via Matteotti hanno rubato il citofono di una casa e sempre di domenica verso le 13». E ancora: «Anche ai miei genitori, sempre in via Matteotti, è successa la stessa cosa mesi fa".

Stupito, ma non vuole nemmeno esagerare quanto accaduto, l’amministratore condominiale: "E’ la prima volta che mi capita di vedere un furto del genere in uno dei condomini che amministro, personalmente non mi era mai successo. Ho letto che alcuni residenti hanno riportato episodi simili sempre in via Matteotti, ma si tratta di stabili che gestisco io. E’ stato sicuramente un episodio increscioso, spiacevole e deludente. Da ragazzini eravamo abituati a fare scherzi suonando il citofono, ma rimuoverlo così è un’altra cosa".

"Rubato perché serviva a qualcuno?"

Del citofono, infatti, non è rimasto praticamente nulla: è stata portata via la pulsantiera ma non sono state trovate nemmeno le viti. Unico segno del furto, i fili a cui non è rimasto attaccato nulla. "Per ciò che hanno lasciato, ma soprattutto per il fatto che anche le viti sono state portate via, mi verrebbe da pensare che sia stato rubato perché serviva a qualcuno - aggiunge l’amministratore condominiale - Dalla dinamica non sembrerebbe un atto vandalico, ma non lo potremo mai sapere con certezza".

Come da prassi, il referente dei condomini di via Matteotti ha segnalato a chi di dovere quanto accaduto ma non ha presentato denuncia. "E’ mio compito avvisare chi di dovere, le autorità, nel rispetto del mio ruolo di amministratore e responsabile della cosa comune" conclude. Come detto, chiunque abbia visto qualcosa è invitato dai condomini a segnalarlo. Anche se, viste le circostanze, sarà difficile rintracciare il responsabile di quanto accaduto domenica scorsa in via Matteotti. Resta dunque l’amaro in bocca per l’increscioso episodio.