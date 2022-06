Secondaria Rufo ad Alzate Brianza, mezzo secolo di storia: un’occasione per ricordare come, in 50 anni, la scuola ha formato con il suo progetto educativo moltissimi cittadini. Il compleanno della Rufo non è una celebrazione dell’edificio, ma un riconoscimento al suo valore educativo.

Rufo paese in festa per i cinquant'anni della secondaria

Il programma delle celebrazioni per i 50 anni della Rufo è molto ricco. Ieri, venerdì, è iniziato con l’incontro con il professor Mauro Magatti. Oggi, sabato 4, c’è la cerimonia ufficiale, a scuola. Saranno presenti il Prefetto di Como Andrea Polichetti; il dirigente ufficio scolastico territoriale di Como Marco Bussetti, il dirigente scolastico Primula Visconti e i suoi predecessori; il presidente della Bcc, Giovanni Pontiggia, il sindaco Mario Anastasia e i suoi predecessori; sindaci e rappresentanti dei Comuni di Anzano, Alserio, Brenna e Orsenigo. Presenzieranno i rappresentanti religiosi della Comunità pastorale; docenti attuali e del passato; educatori e personale scolastico. Il programma prevede, dalle 9.45, l’accoglienza dei partecipanti; alle 10 inno nazionale e discorsi ufficiali, cui seguiranno gli interventi degli ex presidi. Alle 11 saranno premiati i ragazzi e consegnate le borse di studio. A seguire, canto e inno degli alunni e rinfresco. La festa continuerà nel pomeriggio al Palazzetto dello sport: dalle 14.30, divertimento e allegria con giochi a squadre tra alunni, docenti, educatori e genitori.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 giugno 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui