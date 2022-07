Il Noivoiloro arriva proprio dappertutto, addirittura nella stratosfera! E lo fa nel vero senso della parola.

Sabato 9 luglio Noivoiloro vola nella stratosfera grazie alla Involve Space

Questo grazie a una nuova e specialissima collaborazione instaurata con Involve Group, e più in particolare Involve Space, una start up creata da giovani tra i 22 e i 26 anni a Milano, ma che da circa un anno ha trasferito la sua sede in città e utilizza gli spazi messi a disposizione dalla cooperativa Noivoiloro per effettuare i suoi lanci spaziali. E’ davvero così: l’azienda si occupa infatti di comunicazione e promozione a 360° e la modalità più originale e caratteristica è quella di filmare il particolare prodotto da lanciare o pubblicizzare, mentre viene lanciato a quasi 40mila metri di altezza grazie a un pallone sonda interamente costruito da loro.

"Lanciamo oggetti nello spazio – ammette col sorriso Silvia Viscomi, della Involve, il cui amministratore delegato è Jonathan Polotto di Canzo, e ci sono poi Alessandro Piazza, Christian Turati e Andrea Colombo – Abbiamo costruito una sonda e un pallone aerostatico che salgono fino a 40mila metri portando con sè un simbolo, un oggetto, un logo e intanto quattro telecamere montate sulla sonda riprendono l’oggetto che si vede uscire nello spazio, con sullo sfondo la curvatura terrestre".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 2 luglio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui