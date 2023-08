Sacchetti biodegradabili: ecco come richiederli gratuitamente

Per le utenze domestiche due rotoli per una copertura annuale.

Un'iniziativa di Service 24 ambiente

Dallo scorso 26 luglio, Service 24 ambiente ha deciso di distribuire in maniera del tutto gratuita alle utenze domestiche due rotoli di sacchetti biodegradabili da utilizzare per il conferimento dell'umido. Questi possono essere ritirati in maniera autonoma, pressi i centri di raccolta durante gli orari di apertura, utilizzando gli appositi distributori automatici. A Erba, nel capannone d'ingresso, posto in prossimità della sbarra di accesso; a Tavernerio in prossimità dell'ufficio di guardiania.

Cosa serve per il ritiro

Quanti si recheranno nei centri di raccolta per il ritiro dovranno avere con sé la propria tessera sanitaria, da scansionare nell'apposito lettore e il distributore conferirà in maniera autonoma la fornitura spettante, composta da 104 sacchetti divisi in due rotoli. Il prossimo ritiro sarà disponibile dal 2 gennaio 2024. L'utilizzo dei sacchetti forniti di Service 24 non è obbligatorio: è possibile usarne anche purché biodegradabili.

Per quanti non conferiscono rifiuti differenziati

Quanti vorranno ritirare la fornitura, senza però conferire rifiuti differenziati ai centri di raccolta, dovranno accedervi a piedi, in modo da evitare ingorghi e interferenze con i mezzi operativi presenti.