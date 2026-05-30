Saggio di fine anno al Comprensivo 3

Grande partecipazione e intensa emozione giovedì nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Cantù 3, dove alle 20.30 si è svolta l’iniziativa «Musica e… parole», con il tradizionale saggio-concerto di fine anno.

La serata

Le esibizioni musicali sono state intervallate dalla lettura dei testi finalisti del concorso letterario storico organizzato dall’Istituto, articolato in otto diverse categorie e coordinato dalla maestra Alessia Lovece. A dare voce agli elaborati sono stati gli studenti più meritevoli dell’anno scolastico, premiati nel corso della serata con un attestato. Momento particolarmente significativo è stato la lettura della poesia vincitrice della categoria aperta alla cittadinanza, affidata direttamente al suo autore, il vicesindaco di Cantù Valeriano Maspero. Il concorso, che ha raccolto oltre 212 elaborati, è stato valutato da una commissione ampia e qualificata composta da insegnanti, poeti del territorio, dalla presidentessa dell’associazione letteraria Le Sfogliatelle di Cantù e dalla dirigente scolastica Kinzica Soldano. Gli elaborati sono stati analizzati in forma anonima. Il vicesindaco Maspero, vincitore della categoria «Merini» aperta alla cittadinanza, ha inoltre scelto di cedere il premio alla studentessa Federica Bertoni della classe 3^D, individuata come alunna più meritevole dell’anno.