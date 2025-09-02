Sagra Avisina in Pineta a sostegno di un’associazione preziosa

Torna il tradizionale appuntamento con la Sagra Avisina a Olgiate Comasco.

Week end in Pineta

Sabato 6 e domenica 7 settembre la 51esima edizione della festa che raduna soci, sostenitori e amici dell’Avis presieduto da Massimiliano Bianchi. Già dal pomeriggio di sabato momenti di aggregazione: dalle 16.30 giochi interavisini, a seguire premiazioni, aperitivo alpino, apertura della cucina e, alle 21.30, concerto tributo a Ligabue con i Da zero a Liga. Domenica, alle 11, messa al campo, alle 12.30 pranzo (su prenotazione), alle 15 spettacolo di cheerleading del gruppo “Can I play with madness – squadra tigers”, alle 16 esibizione di combattimento “Real kombat system”. E ancora: aperitivo alpino, apertura della cucina e, alle 20.30, Mdf Band con un omaggio ai cantautori italiani.

Come partecipare al pranzo domenicale

Le adesioni al pranzo di domenica devono essere effettuate entro mercoledì 3 settembre presentandosi nella sede avisina di via Tarchini 19, oggi (martedì 2 settembre) dalle 20 alle 22, oppure telefonando allo 031-945133 o scrivendo ad avisolgiate@libero.it. Ecco il menù completo (25 euro): antipasto con pesce di lago in carpione, patè di pesce di lago su crostone, formaggini di capra e salumi misti, risotto con pesce di lago e miascia, dolce tipico. E’ possibile scegliere anche il menù bimbi fino ai 10 anni (15 euro) composto dall’antipasto a base di salumi misti, risotto e miascia.

Le proposte conviviali

Per le cene di sabato 6 e domenica 7 settembre non c’è obbligo di prenotazione: la cucina, infatti, preparerà polenta e lumache o ganassin, tagliatelle ai funghi, pizzoccheri, costine, salamelle, frittelle salate, taglieri, bollito e salse. Sempre disponibile l’aperitivo alpino. Come sottolinea il presidente Massimiliano Bianchi la Sagra avisina è l’occasione giusta per stare insieme e divertirsi, sostenendo la preziosa opera dell’Avis.