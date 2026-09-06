Sagra Avisina in Pineta tra volontariato, convivialità, acrobazie e musica

Seconda giornata con la Sagra avisina in Pineta a Olgiate Comasco.
Cinquantaduesima edizione della Sagra Avisina
Oggi, domenica 6 settembre, prosegue la tradizionale festa organizzata dall’Avis di Olgiate Comasco. Dopo l’apertura alle 18.30 di sabato 5 settembre con ottima affluenza all’aperitivo alpino e alla cena, la giornata domenicale si è aperta con la celebrazione della messa. Poi il pranzo sociale.
Pomeriggio di intrattenimenti
Nel pomeriggio odierno un occhio di riguardo per i piú piccoli. Alle 14 “Giocando con i Pompieri”. Alle 16.30 Pink Mary e Dottor Stock, spettacolo comico di acrobatica e giocoleria.
Serata conviviale e concerto dei Menagrama
Alle 18.30 l’aperitivo alpino, poi cucina in servizio e Osteria ’62. Alle 19 il concerto del folk rock band Menagrama.