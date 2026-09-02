La tradizione

Sagra avisina in Pineta tra volontariato, specialità gastronomiche, musica live e sorprese

Sabato 5 e domenica 6 settembre l'atttesa festa organizzata dall'Avis.

Sagra avisina in Pineta tra volontariato, specialità gastronomiche, musica live e sorprese

Olgiate Comasco ·

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Sagra avisina, 52esima edizione organizzata dall’Avis di Olgiate Comasco.

Sagra avisina in Pineta al via sabato

Sabato 5 settembre, alle 18.30 in Pineta l’aperitivo alpino per l’apertura della tradizionale festa. Dalle 19 in servizio i volontari della cucina con specialità gastronomiche. Alle 21 l’esibizione musicale della MDF Band con l’omaggio a cantautori italiani.

Il programma di domenica

Domenica 6 settembre, alle 11, celebrazione della messa in Pineta. Poi il pranzo sociale con menù tipico valtellinese preparato dagli Alpini di Olgiate. Alle 14 “Giocando con i Pompieri”: laboratorio dell’associazione lombarda Pompieri per Sempre Odv. Alle 16.30 le esibizioni di acrobatica aerea di PinkMary e giocoleria con Dottor Stok. Alle 18.30 l’immancabile aperitivo alpino, dalle 19 l’apertura della cucina e il concerto della folk rock band Menagrama.

 

 

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