Sagra del Masigott: la tradizionale manifestazione si conferma un successo

Il cattivo tempo un po' ci ha messo lo zampino e ha costretto ad annullare alcune attività, ma la tradizionale Sagra del Masigott ha comunque richiamato a Erba tante persone, che hanno riempito il tendone della trattoria con i piatti tipici, e assistito con il solito entusiasmo alla cuccagna con il palo record di 16 metri di altezza.

La cuccagna è stata dedicata a Mattia Castelnuovo

Bene la serata del venerdì per i giovani, con paella e sangria e tanto ritmo con la Blue Filters band, costretti invece purtroppo a rinunciare al calcetto balilla umano in piazza perchè sabato pomeriggio pioveva, ma anche all'allestimento di Pompieropoli, il precorso per piccoli pompieri. Domenica, invece, dopo una mattinata ancora incerta, la temperatura si è fatta anche più calda e la piazza si è riempita di gente per la cuccagna, quest'anno dedicata per la prima volta al giovane Mattia Castelnuovo, scomparso quest'anno a soli 37 anni, e partecipante in giovane età della salita al palo della cuccagna. A ritirare una targa che il gruppo Quei del Masigott ha voluto dedicargli, c'erano la compagna e le figlie. La vittoria è andata alla squadra dei Rosengarden di Bergamo, che ha raggiunto la cime del palo in 46 secondi e 50, facendo anche il record del Masigott.

In mattinata, nella parte religiosa, la messa in Sant'Eufemia ha visto invece i festeggiamenti per i 25 anni di sacerdozio di don Paolo Baruffini, erbese di origine, e ora parroco di Carugo e Arosio.