Saldi a Erba: il primo bilancio dei negozianti

Natale e saldi: come sono andati gli affari dei commercianti del centro di Erba?

I commenti variano a seconda del tipo di negozio e della zona. Ci sono gli scontenti, ma anche qualcuno che afferma di non potersi lamentare. La situazione forse non è tornata ai livelli pre Covid e pre rincari dell’energia, ma le cose non vanno poi così male.

"Prima di Natale ci siamo trasferiti nel nuovo negozio - spiegano Erika Bonfanti e Marina Tavecchio del negozio di abbigliamento e calzature per bambini Ventidue.Cinque di via XXV Aprile - Ora il passaggio delle persone è notevolmente migliorato. Abbiamo sentito un bel cambiamento da dove eravamo prima. E per Natale c’è stato un bel boom. Partito magari un po’ tardi, cioè dopo l’8 dicembre, ma gli affari sono andati bene. Grazie alla vicinanza alle scuole della città abbiamo registrato anche tante clienti nuove. Tanto che nelle prossime settimane proveremo a fare orario continuato in alcuni giorni per rimanere aperti quando escono i ragazzi da scuola. E con i saldi tutto bene".

"I saldi sono partiti abbastanza bene - conferma Lella Ceres del negozio di abbigliamento di piazza della stazione - Un po’ di respiro dopo un Natale che invece non è stato un granchè. I clienti ci sono sempre, ma perchè sono i nostri storici. Di certo non riusciamo ad avere una clientela nuova dovuta al passaggio. Qui non funziona così purtroppo".