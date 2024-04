Salone del Mobile 2024, il nostro esclusivo magazine in regalo

Salone del Mobile 2024, il magazine in regalo per i nostri lettori con il Giornale di Erba e Giornale di Cantù sabato 13 aprile, con il Giornale di Monza e Giornale di Seregno martedì 16 aprile.

Salone del Mobile 2024, uno speciale per scoprire le novità

Dal 16 al 21 aprile si svolgerà la 62esima edizione del "Salone del Mobile.Milano". Le più importanti aziende del settore saranno protagoniste durante la Design Week, sia presso la Fiera di Milano a Rho sia negli eventi del Fuorisalone nel capoluogo lombardo. E anche quest’anno, il nostro gruppo editoriale Netweek ha realizzato un elegante magazine a tema Salone del Mobile 2024 che da domani, sabato 13 aprile, regaliamo ai nostri lettori insieme al Giornale di Erba e Giornale di Cantù. E settimana prossima, da martedì 16 con l’uscita del Giornale di Monza e Giornale di Seregno. Quasi cento pagine per scoprire in anteprima le novità della più importante manifestazione al mondo dedicata al settore del legno arredo, oltre che i trend e le nuove proposte delle aziende più famose, che si trovano nella patria del design, nelle nostre province brianzole. Un viaggio accompagnati da prestigiose guide, attraverso interviste esclusive.

Prima fra tutti, Maria Porro, presidente del "Salone del Mobile.Milano", che racconta le novità di questa edizione, tra neuroscienze e intelligenza artificiale, nuovi format e percorsi, programma culturale e piattaforma digitale. Poi Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, spiega il valore sempre attuale del Salone e presenta l’andamento economico del settore, che cammina tenendo sempre lo sguardo fisso sulla transizione ecologica. Mentre, Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design di Regione Lombardia, mette in luce come il mobile sia uno dei simboli del "Lombardia style" che rende famoso in tutto il mondo il nostro territorio. Inoltre, il presidente della categoria Legno-Arredo di Confartigianato Imprese Lombardia, Giampiero Borghi, ricorda quanto conti in questo successo il “saper fare” artigiano delle nostre piccole e medie imprese, mostrando una fotografia del comparto regionale. Questa edizione del Salone vede il ritorno di due biennali d’eccezione, EuroCucina e il Salone internazionale del Bagno, dove si potrà rivedere le sperimentazioni di Lombardini22 per una nuova esperienza di visita. Grazie a Edi Snaidero, consigliere incaricato del Gruppo Cucine, e a Elia Vismara, presidente di Assobagno, scopriremo le innovazioni in questi due ambienti così centrali nelle nostre case. Il "Salone del Mobile.Milano" non è solo esposizione di arredamenti e oggetti di design, ma è anche e soprattutto cultura del bello e arte dell’innovazione. Pertanto durante la manifestazione sono imperdibili le mostre, le installazioni, le performance di artisti e food designer, le tavole rotonde e i talk: quest’anno ci sarà un programma ricco e appassionante. Un esempio: l’omaggio visionario del celebre regista David Lynch al "Salone del Mobile.Milano" e agli interni, siano essi domestici o dell’anima. Al centro di tutto c’è sempre la sostenibilità, ambientale, sociale ed economica: e di questo trattano anche i progetti dedicati al cibo (All You Have Ever Wanted to Know About Food Design in Six Performances) e all’acqua (Under the Surface).

Infine, ma non per ultimo, il Salone è anche proiezione verso il futuro e quindi inequivocabilmente ponte di lancio per i giovani: ecco quindi il SaloneSatellite, che celebra i suoi 25 anni anche con una mostra presso la Triennale di Milano. Il Salone e Milano, un connubio imprescindibile, che passa anche attraverso le imperdibili iniziative del Fuorisalone, di cui si trova un assaggio nelle pagine del nostro magazine. Non perdete, quindi, questo regalo che vi facciamo e godetevi la settimana del design, che grazie al Salone del Mobile di Milano e alle imprese del nostro territorio mostra “dove il design accade ed evolve”, con un fortissimo legame al territorio e pertanto rivelandoci “verso dove la comunità si evolve”.