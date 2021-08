In occasione del Salone del Mobile.Milano 2021, ARgallery70 presenta la mostra dedicata alla “Storia del Design” e in particolare a “Rodolfo Bonetto”. In occasione del trentesimo anniversario dalla sua scomparsa verrà dedicata la manifestazione a uno dei maggiori esponenti italiani nel campo del design industriale (otto compassi d'oro), che con le sue creazioni contribuì all'affermazione, a livello internazionale, del prodotto Made in Italy nel dopoguerra.

Salone del Mobile, Arredaesse premia i ragazzi del Liceo Artistico e svela la Vittorio Molteni Collection

Durante la serata verrà inoltre presentato anche un libro inedito dedicato a Bonetto e verranno premiati con una targa speciale “Rodolfo Bonetto” tutti gli indirizzi del Liceo Artistico Amedeo Modigliani di Giussano che in questi anni hanno partecipato con grandi risultati al laboratorio di “alternanza Scuola Lavoro” chiamato ARLab. Dal 2017 a oggi hanno partecipato al Progetto fortemente voluto da Vittorio Molteni, titolare dell'azienda Arredaesse di Carugo, oltre 400 studenti.

L’evento dedicato alla “Storia del design”, vedrà esposti prodotti che hanno segnato la storia del design Italiano, accompagnate da installazioni artistiche e luminose tra le quali le opere di Tina Bellini e Adriana Lohmann. Durante l’evento Arredaesse introdurrà in anteprima il suo nuovo Luxury Brand, “Vittorio Molteni Collection”.

Appuntamento quindi per l'inaugurazione il 4 settembre alle 17 (richiesta la prenotazione qui www.arredaesse.it/landing-4-sept.php), quindi la mostra resterà aperta al pubblico dal 5 al 9 settembre 2021, dalle 09:00 alle 18:30.