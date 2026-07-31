Salta la Sagra del pesce, arriva “alSERIO”

La tradizionale manifestazione quest'anno non è stata organizzata e il sindaco ha chiesto aiuto.

A farsi carico dell’evento è stata la cooperativa sociale In cammino, in collaborazione proprio con l’Amministrazione comunale di Alserio

Un evento atteso dalla popolazione

La tradizionale Sagra del pesce, organizzata dalla Pro loco del paese, appuntamento tanto atteso dai cittadini e che da anni caratterizza l’estate alseriese, quest’anno non si terrà. Il Comune si è quindi rivolto alla cooperativa In Cammino, che da poco tempo gestisce il chiosco-bar a lago e che, come previsto dalla convenzione, ha anche il compito di organizzare eventi durante l’anno.

Musica con dj set e karaoke per stare insieme

E’ nata così “alSERIO”, manifestazione in programma domani e dopo, sabato 1 e domenica 2 agosto, dalle 20, al chiosco-bar a lago. Le due serate proporranno musica con dj set, karaoke, estrazione a premi e momenti di convivialità aperti a tutta la cittadinanza per offrire un’occasione di incontro e leggerezza nonostante l’assenza della storica e sempre attesa sagra.