Salta l'Amministrazione di Guanzate: dimissioni del sindaco

E alla fine i nodi sono venuti al pettine: l'Amministrazione comunale di Guanzate è scoppiata.

Questa mattina il primo cittadino Ivano Bernasconi ha rassegnato le dimissioni questa mattina, giovedì 26 giugno. Troppo forti le tensioni e ormai consunti i rapporti tra le due anime della maggioranza, all'interno della Giunta comunale. Ormai da mesi la contrapposizione tra Bernasconi, gli assessori Maurizio Oleari e Matteo Pietrobon (Lega) e il vicesindaco Monica Colacicco e l'assessore Mariangela Cirone era evidente. Un inasprirsi dei rapporti che ha portato all'epilogo dell'Amministrazione.

Prima di rassegnare le dimissioni, però, Bernasconi, nel pomeriggio di ieri ha tolto le deleghe al consigliere Michele Cinnirella, a Colacicco e Cirone. un ultimo atto a sottolineare la venuta meno del rapporto fiduciario. Oggetto del contendere o meglio, goccia che ha fatto traboccare il vaso, la riqualificazione del parco Toscanini.

"Il sottoscritto Ivano Bernasconi, eletto alla carica di Sindaco il 13 giugno 2022, con la presente premesso che:

ha riscontrato che è venuta meno la comune visione programmatica e attuativa all'interno del gruppo di maggioranza e, ancor più, all'interno della stessa Giunta;

dallo scorso febbraio, per proditoria iniziativa di alcuni assessori, le differenti posizioni sono state rese manifeste con dichiarazioni, votazioni, astensioni e dichiarate assenze in sede di atti ufficiali della Giunta e, in una occasione, dello stesso Consiglio comunale.

Oltre ogni altra considerazione di tipo programmatico/procedurale, riferita a singoli progetti in essere o in divenire, che solo in parte hanno contribuito alla presente decisione, da ritenersi pertanto assolutamente personale, lontana dalle ambizioni individuali accompagnate da arrivismo o vana ricerca di visibilità senza concretezza alcuna, di cui si è avuta costante dimostrazione da parte di taluni nel corso del mandato.

Tutto ciò premesso

Preso atto che i comportamenti posti in essere, durante e dopo le note sedute della Giunta, dalle due assessore evidenziano come appaia insanabilmente minato quello spirito di fiducia che aveva portato l'intero gruppo della Lista Civica GuanzateSI all'affermazione elettorale

con la presente

dopo profonda riflessione e con grande rammarico personale, ai sensi dell'art. 53, c. 3 del Decreto Legislativo 267/2000, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Guanzate.

Rende altresì noto di aver già attuata immediata revoca di tutte le deleghe concesse alle consigliere Colacicco Monica, Cirone Mariangela e al consigliere Cinnirella Michele firmatari della nota prot. n. 7421 del 26 maggio 2025 da essi, unitamente al consigliere Bayer Dino, trasmessa alla stampa.

Guanzate è il mio paese, luogo dove sono nato e dove affondano le radici della mia famiglia.

Sono grato a tutti coloro che, svolgendo ogni giorno i propri compiti, in questi ultimi tre anni, hanno contribuito al bene del mio paese, offrendomi sostegno nel mio difficile compito che oggi qui termina.

In Fede

Guanzate, 26 giugno 2025"