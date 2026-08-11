“SaltancoraNicolò” torna con la settima edizione in ricordo di Nicolò Lanzoni

Un evento che vuole tenere viva la memoria del piccolo scomparso nel 2018: si svolgerà al parco Majnoni di Erba, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Allegria e solidarietà per famiglie e bambini

L’appuntamento, organizzato dall’associazione SaltancoraNicolò, è stata confermata per domenica 13 settembre: una giornata pensata per coinvolgere grandi e piccini con tanta allegria e solidarietà. Dalle 10 alle 19.30, il parco Majnoni sarà animato da tante attività: giochi, intrattenimento, torneo di calcio, gonfiabili, giochi di magia, oltre a stand con cibo e bevande. Il tutto è rivolto in particolare a famiglie e bambini: si vuole creare un momento di festa in ricordo di Nicolò.

Spensieratezza con la musica dei Blue filters

La parte musicale sarà curata dalla cover band Blue filters – Rock and show band, che chiuderà la giornata con un concerto. Un modo per ricordare Nicolò con spensieratezza e gioia, ma anche facendo del bene. L’iniziativa permette di raccogliere fondi per la ricerca contro il neuroblastoma, la malattia che si è portata via il piccolo Nicolò.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato

L’appuntamento con la sesta edizione di “SaltancoraNicolò” si svolgerà domenica 13 settembre, ma in caso di maltempo l’evento sarà spostato a domenica 20 settembre.