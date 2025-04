Salute femminile, ospedale di Erba insieme a Fondazione Onda

L’Ospedale di Erba rafforza il proprio impegno nella promozione della salute e della prevenzione.

Prevenzione e promozione della salute

Impegno possibile grazie alla preziosa collaborazione con Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. In occasione dell’(H)Open Week sulla salute della donna, promossa a livello nazionale da Fondazione Onda, l’Ospedale di Erba aderisce all’iniziativa offrendo visite gratuite, nella settimana del 22-30 aprile, dedicate in particolare alla prevenzione e al benessere femminile.

Le prestazioni offerte dall’Ospedale coprono un vasto arco di servizi: visite ginecologiche, visite senologiche, visite Cardiologiche, spirometrie, ecografie, consulenze psicologiche e nutrizionali. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata, fino a esaurimento posti disponibili, esclusivamente lunedì 14 aprile dalle 16 alle 18 al seguente indirizzo e-mail: eventi@ospedaledierba.it.

Un’opportunità di crescita

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e favorire l’accesso a percorsi di cura personalizzati e tempestivi. La sinergia tra Ospedale di Erba e Fondazione Onda si inserisce in un più ampio impegno condiviso per garantire una sanità sempre più attenta, inclusiva e vicina ai bisogni reali delle persone.

“Crediamo fortemente nel valore della prevenzione e nella collaborazione con enti come Fondazione Onda, che da anni promuovono una cultura della salute consapevole e attenta alle differenze di genere. Questa iniziativa rappresenta per noi un’occasione per rafforzare il legame con il territorio e offrire servizi di qualità in modo accessibile a tutti”, ha commentato Vincenzo Trovato, direttore generale dell’Ospedale di Erba.