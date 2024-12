Salute fisica e mentale spiegate a scuola con un percorso apprezzato

Concluso all'istituto Terragni di Olgiate Comasco un ciclo di dieci appuntamenti con gli specialisti della salute fisica e mentale, promosso da Fincopp Lombardia Odv (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico), con il sostegno del Rotary Club Appiano Gentile e Colline Comasche, cui hanno partecipato anche alcuni medici di Asst Lariana.

“Sessualità e salute urogenitale”

Il progetto, di cui è referente la docente Laura Cantarelli, ha preso avvio all’inizio del mese di novembre e ha coinvolto sei classi di terza e quarta del Terragni di Olgiate Comasco. Ogni sezione ha avuto la possibilità di incontrare un urologo e un ginecologo (che hanno approfondito le patologie più comuni degli apparati urogenitali maschili e femminili e la loro prevenzione, le malattie sessualmente trasmissibili, le infezioni delle vie urinarie e la contraccezione); un nutrizionista (che ha illustrato come un’alimentazione bilanciata e un corretto stile di vita possano prevenire alcune patologie) e, infine, uno psicologo (che ha parlato dell’impatto emotivo e psicologico della sessualità e delle relazioni).

Gli specialisti coinvolti

Vista la collaborazione con Fincopp Lombardia Odv, realtà del terzo settore convenzionata con Asst Lariana i cui volontari operano nei reparti di Urologia e di Ginecologia e Ostetricia, tra gli specialisti che si sono confrontati con gli studenti ci sono stati Giorgio Bozzini, primario del reparto di Urologia, e Erika Mangano, ginecologa in forze al reparto diretto dal primario Paolo Beretta. Tra gli altri esperti, Chiara Zanin, nutrizionista che collabora con Fincopp, e due psicologhe (Erica Pini e Francesca Dafne Camarda), la cui partecipazione al progetto è stata sostenuta dal Rotary Club Appiano Gentile e Colline Comasche, guidato dal presidente Roberto Rosolen.

Gli obiettivi

“Tra gli obiettivi della nostra Federazione c’è anche la promozione sul territorio di formazione e informazione sociosanitaria e ci siamo resi conto che, tra i più giovani, c’è grande bisogno di conoscere meglio il proprio corpo - spiega Gabriella Gallani, presidente di Fincopp Lombardia Odv - Il ciclo di incontri al Terragni è stato un progetto pilota che ha riscosso l’apprezzamento della scuola e degli studenti. Speriamo quindi di poter proporre questa attività anche ad altri istituti scolastici della provincia il prossimo anno. Un ringraziamento va a tutti i sanitari che hanno collaborato per la buona riuscita di questi appuntamenti”. Nel 1999 un gruppo di pazienti e professionisti della salute fondò la Federazione Italiana Incontinenti (Finco Onlus), in seguito divenuta Fincopp Odv (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico). In Italia fino a quel momento non esisteva un’associazione di pazienti dedicata alle persone che soffrono di incontinenza urinaria, fecale e disfunzioni del pavimento pelvico.