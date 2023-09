Escursionista salva un agnellino abbandonato, lo consegna al pastore ma il piccolo viene "dimenticato" di nuovo. Matteo Rubino, residente a Olgiate Comasco, non si è dato per vinto: è tornato sui suoi passi e ha salvato per la seconda volta il cucciolo.

Olgiatese salva agnellino abbandonato due volte dal pastore

La storia in cui è incappato il cittadino olgiatese, in Val d’Ossola (Piemonte), è un intreccio di sorprese che vale la pena raccontare. Il salvataggio reiterato, l’incontro col pastore e la conferma dell’abbandono in quanto propedeutico all’opportunità di sfruttare risarcimenti tirando in ballo il predatore (lupo), in ultimo l’affidamento della bestiola a un centro di recupero per fauna selvatica e domestica. Rubino ha "adottato" il cucciolo, portandolo a casa, battezzandolo Mosè e nutrendolo con latte per svezzamento offerto da un’allevatrice. "Ho telefonato a un rifugio: mi è stato suggerito di contattare un altro numero. Con grande sorpresa, si trattava di Stefano Gallo di Olgiate Comasco, che ha un centro di recupero per animali. "Ha accolto l’agnellino, che ora sta benissimo", ha concluso.

