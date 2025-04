Salva un cane bloccando il traffico

Un momento di distrazione e il cane scappa in mezzo al traffico: sono attimi di paura quelli che ha vissuto Laura Matei nei giorni scorsi a Cantù. Per fortuna però, la vicenda che ha visto coinvolti lei e il suo amato Teddy Berry ha avuto un lieto fine. Racconta Laura, la proprietaria del cane:

"Una mia disattenzione sarebbe potuta costare la vita di Teddy Berry.Per fortuna si è risolto tutto nel migliore dei modi".

Teddy Berry

Teddy Berry è un meticcio di circa 3 anni, trovato nelle strade di una città della Romania, la stessa dalla quale proviene Matei, che ora vive con il marito e il figlio a Cantù. Il suo nome, non è stato scelto a casa. Spiega Matei:

"Teddy perché assomiglia a un orsetto. Volevamo però che avesse un nome “nobile”, un doppio nome. Lui ha la lingua viola, come un frutto di bosco, da qui quindi Berry".

Teddy Berry vive con la sua famiglia da circa sei mesi:

"Ha fatto tanta strada per arrivare da noi che abbiamo deciso di dare una possibilità a questo giovanotto. E’ un cagnolone adorabile, ma non ha avuto un passato semplice e vivere con lui non è facile. Sono passati sei mesi dal suo arrivo qui, ma Teddy Berry ha ancora un sacco di problemi che stiamo cercando di risolvere insieme con tanta pazienza".

La fuga

Giovedì 10 aprile il dramma: Teddy Berry è scappato.

"Erano le 18 circa. Io e Teddy Berry stavamo rientrando dal nostro giretto. Ho aperto il cancello del cortile e all’ingresso del condominio ho commesso un grave errore. Ho sganciato infatti il guinzaglio a Teddy Berry, convinta che avrebbe preso la strada verso le scale. Invece, come se nulla fosse lui si è girato e ha iniziato a correre verso la strada".

Teddy Berry si è quindi messo a correre in mezzo alla strada, via Giovanni da Cermenate:

"Continuavo a chiamarlo, ma era come se non mi sentisse.Ha attraversato la via alle 18 di sera, un orario nel quale c’è molto traffico".

La proprietaria si è quindi messa subito a seguire Teddy Berry, chiamandolo e cercando di fermare la sua corsa per le strade di Cantù.

Fortunatamente però, le persone che passavano di lì in quel momento non si sono girate dall’altra parte:

"Ho ricevuto l’aiuto di tante persone. C’è stato chi ha rallentato e fermato la macchina e chi mi ha dato indicazioni su dove stava andando Teddy Berry. Tutti hanno capito la situazione e hanno cercato di aiutarmi".

L'arrivo provvidenziale di un camionista

Nonostante ciò Teddy Berry proseguiva nella sua fuga. Finché la sua strada non si è incrociata con quella di Davide: