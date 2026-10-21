Salvarono una donna, premiati due agenti

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Premiati gli agenti della Polizia locale di Cantù.

La premiazione

In occasione della quinta edizione del Forum Polizia Locale di Bergamo, il comandante Roberto Carbone, il vicecomandante Alessandro Baroc e l’agente scelto Antonio Puzzonia hanno ricevuto un encomio solenne per la straordinaria professionalità, il senso del dovere, la dedizione al servizio e al bene della comunità dimostrati durante l’alluvione che ha colpito Cantù il 22 settembre 2025. In quella giornata, i tre operatori, impossibilitati a proseguire con il veicolo di servizio a causa dell’eccezionale livello delle acque, avevano raggiunto a piedi un’abitazione affrontando la forte corrente e gli ostacoli sommersi, e avevano tratto in salvo una persona in grave pericolo, accompagnandola successivamente all’ospedale Sant’Antonio Abate. Ai tre operatori sono andati le congratulazioni e il ringraziamento del sindaco, Alice Galbiati, e di tutta l’Amministrazione.