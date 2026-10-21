Salvarono una donna, premiati due agenti

Premiati gli agenti della Polizia locale di Cantù.
La premiazione
In occasione della quinta edizione del Forum Polizia Locale di Bergamo, il comandante Roberto Carbone, il vicecomandante Alessandro Baroc e l’agente scelto Antonio Puzzonia hanno ricevuto un encomio solenne per la straordinaria professionalità, il senso del dovere, la dedizione al servizio e al bene della comunità dimostrati durante l’alluvione che ha colpito Cantù il 22 settembre 2025. In quella giornata, i tre operatori, impossibilitati a proseguire con il veicolo di servizio a causa dell’eccezionale livello delle acque, avevano raggiunto a piedi un’abitazione affrontando la forte corrente e gli ostacoli sommersi, e avevano tratto in salvo una persona in grave pericolo, accompagnandola successivamente all’ospedale Sant’Antonio Abate. Ai tre operatori sono andati le congratulazioni e il ringraziamento del sindaco, Alice Galbiati, e di tutta l’Amministrazione.