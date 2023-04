Si è svolto venerdì 14 aprile a Cantù, presso l'Enoteca popolare di via Brambilla, l'incontro organizzato dai circoli circoli Arci 'Terra e libertà' e 'Mirabello' di Cantù.

"Salviamo il monte San Primo": cento persone all'incontro di Cantù

L'incontro, che ha visto la partecipazione di ben cento persone, aveva come obiettivo la presentazione del contestato progetto per la realizzazione di nuovi impianti sciistici sul monte San Primo, progetto fortemente contrastato dal Coordinamento "Salviamo il monte San Primo", formato da ben 32 associazioni.

A fare il punto della situazione Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" e Massimo Lozzi, consigliere del CAI di Como. Sono intervenuti anche Emilio Aldeghi, presidente del CAI Lombardia e Nunzia Rondanini di Magreglio.

In occasione dell'incontro è proseguita la raccolta firme contro il progetto. Nel corso della serata è stato proiettato in anteprima il documentario 'The Last Skiers' di Veronica Ciceri.

Le attività del Coordinamento ambientalista proseguiranno con ulteriori iniziative sul territorio.