Salvini ad Erba per la nuova sede della Lega

L'occasione per fare gli auguri, rimarcare il ruolo della Lega al Governo e sul territorio e, soprattutto, inaugurare ufficialmente la "nuova" sede della Lega a Erba. Il protagonista è stato lui, il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini

Il ministro Salvini a Erba

La mattinata comasca del leader della Lega è iniziata poco prima delle 10.30 a Erba. Il leader della Lega, accolto dall'onorevole erbese Eugenio Zoffili, dalla segretaria di sezione Simona Guerrieri, dal segretario lombardo Fabrizio Cecchetti, dall'assessore regionale Alessandro Fermi, dal sottosegretario Nicola Molteni e da decine di simpatizzanti, ha fatto una prima tappa alla stazione cittadina dove ha visitato il punto di Polizia Locale allestito allo scalo ferroviario. Poi, dopo un caffè al bar, ha fatto una passeggiata, con tanto di incursione in un paio di negozi, fino a via Plinio dove è salito sul palco, rimarcando i risultati ottenuti in questi primi tredici mesi di Governo e i prossimi obiettivi.

"E' un bel modo di iniziare il sabato mattina. In Provincia di Como uno dei cantieri che sto seguendo con più attenzione è il cantiere della Tremezzina, poi il tema della Lecco-Bergamo. Il bello del Ministero dei Trasporti è che entra nella casa di tutti, spero di portare lo spirito lombardo, concreto, al Ministero dei Trasporti. Sono stati tredici mesi impegnativi, ma nei prossimi anni abbiamo da spendere 200 miliardi che può essere un carburante come non ce n'era dal Dopoguerra. Guardiamo anche ai benefici delle Olimpiadi Milano-Cortina, che ha voluto fortemente la Lega. Grazie alla Lega e al vostro sostegno, anche nei momenti difficili, è stata fissata una data importantissima, l'8 gennaio 2024 quando arriverà in Parlamento il disegno di legge sull'autonomia".

La nuova sede

La visita è stata, come detto, l'occasione per inaugurare la nuova sede del partito: una sezione finora intitolata solo a Enrico Rivolta e che d'ora in poi porterà anche il nome di Antonio Zoffili "per rendere omaggio a due persone che hanno reso grande la Lega nel nostro territorio, ricordando insieme a loro anche tutti i militanti erbesi che non sono più tra noi", ha rimarcato la segretaria Simona Guerrieri.

Sede che ha avuto la benedizione di padre Raffaele Finardi che ha sottolineato che "benedire la sede di un partito significa invitare Dio ad abitarla e quindi a fare il bene"